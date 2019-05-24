اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، في العاصمة الأردنية عمّان.

وسلطت الصباح الفلسطيني الضوء على تصريحات المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول خلال مؤتمر صحفي له بغزة، والتي أكد فيها أن المنظمة لن تسمح بأي محاولة لنزع الشرعية عنها، وأنها ستواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية ، أن تهديدات مبعوث الرئيس الأميركي ترمب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي أمس، دفعت الدول للإصرار على حماية النظام العالمي و"الأونروا".

وأوردت خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، 21 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية ، بينهم شقيقان وطفل.

ولفتت الصحف الانتباه إلى اقتحام مستوطنين يهود، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال.