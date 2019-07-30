اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلتزام بلاده بدعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وسلطت الضوء على تأثر النشاط العام وإغلاق المدارس في أنحاء مختلفة من باكستان بسبب الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عنها، وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن الرئيسية.

واهتمت بلقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان برئيس أركان الجيش وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين لمناقشة الوضع الأمني الداخلي والتحديات الإقليمية التي تواجهها باكستان.

وأخبرت عن استدعاء الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد للمرة الثانية خلال أسبوع للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

أفغانياً أخبرت الصحف عن مقتل أربعين مسلحاً من عناصر حركة طالبان خلال عملية عسكرية قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في مقاطعة باروان شرق أفغانستان، فيما قتل عشرون شخصاً في هجوم استهدف أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأفغاني.