اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم إعلان الحكومة استعدادها لاجراء التعداد العام لسكان العراق خلال العام القادم 2020، وإدخال العد الإلكتروني في عملياته, مشيرة إلى دعوة الحكومة لمجلس النواب ولجميع الهيئات والجهات ذات العلاقة إلى التفاعل مع مشروع التعداد العام للسكان.

وتناولت صحف اليوم الزيارة التي يقوم بها وفد التحقيق التابع للامم المتحدة الخاص بجرائم عصابات داعش الإرهابية، إلى محافظة ديالى لتوثيق هذه الجرائم.

وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف قرار وزارة الداخلية بوضع آلية جديدة لمنح إجازة حمل وحيازة السلاح، منوهة بترحيب لجنة الأمن والدفاع النيابية بالقرار باعتباره يتوافق مع سياسة حصر السلاح بيد الدولة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح.