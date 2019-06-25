اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو حيث جرى استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وتناولت في سياق متصل الجولة الإقليمية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي والتي شملت عدد من الدول لبحث التوترات مع طهران.

وأوردت في شأن آخر إعلان وزارة الدفاع العراقية أن قواتها والتحالف الدولي نجحا في قطع طريق إمدادات تنظيم داعش الإرهابي بين غرب مدينة الموصل وشمال محافظة .

وأشارت صحف تونس إلى إعلان حكومة الفواق الليبية عودة حركة الملاحة الجوية لوضعها الطبيعي أمس في مطار معيتيقة بوسط طرابلس بعد تعليقها مساء اول أمس عقب استهداف المطار بقذائف صاروخية في ظل تواصل المعارك الضارية بضواحي العاصمة طرابلس.

وتحدثت عن حث المجلس العسكري الحاكم في السودان على توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بشان الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.

واهتمت في الشأن المحلي بالحراك السياسي الذي تعيشه البلاد وتواصل الإعلان عن أحزاب جديدة وتكتلات حزبية ناشئة وذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات التشريعية والرئيسية.