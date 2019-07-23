اهتمامات الصحف التونسية الاثنين



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ما يشهده المشهد السياسي في البلاد من تجاذبات سياسية بين مختلف الأحزاب والأطياف، وسط احتدام المنافسة واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والسياسية.

وأشارت في ذات السياق، إلى أن الخطاب المرتقب الذي من المتوقع أن يلقيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال الأيام المقبلة، سيتطرق فيه إلى أسباب عدم توقيعه على القانون الانتخابي المعدل.

وسلطت صحف الإثنين الضوء ، على تأكيد مصدر عسكري ليبي مقتل سبعة مقاتلين من الجيش الوطني الليبي، بعد إسقاط طائرة مسيرة جنوب العاصمة طرابلس، وإعلان

الجيش الليبي أنه بات على بعد 5 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس.

وأخبرت عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد الأحياء بالقدس الشرقية وذلك تمهيدًا لهدم عشرات من الشقق السكنية بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

وتوقفت صحف تونس ضمن أخبارها الدولية، عند خبر إرسال السلطات في البرتغال تعزيزات من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق في منطقة جبلية وسط البلاد ، مشيرة إلى أنه تم إخلاء إحدى القرى في المنطقة فيما يطال تهديد الحرائق ثلاث قرى أخرى على بعد 200 كم شمال العاصمة لشبونة.