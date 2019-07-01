اهتمامات الصحف السودانية الاثنين



ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تسليم رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري أمس ، مبعوثي الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا رد المجلس على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة.

وعرجت على اتهام نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) من وصفهم بالمندسين وقناصة باستهداف المحتجين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات الدائرة ضد المجلس لمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.

وأشارت إلى قصف الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران في مديريات حرض ومستبأ وعبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

ولفتت الانتباه إلى مواصلة قوات الاحتلال، عدوانها على بلدة العيسوية في القدس المحتلة، حيث قتلت شابًا وأصابت أكثر من 95، واعتقلت 30 آخرين.

وسلطت الضوء على قرار القضاء الجزائري أمس حبس أحد مجاهدي ثورة التحرير التاريخيين بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش وإهانة هيئة نظامية.