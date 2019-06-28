اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أربعة خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وسلطت الضوء على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التشيلي سباستيان بانييرا في مقر الرئاسة برام الله، حيث أكد الرئيس أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال.

وأوردت خبر مطالبة الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأميركية بسحب سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، لخطورته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتحدثت عن تأكيدات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، أهمية دعم وتبني الدول العربية طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للاتصالات.