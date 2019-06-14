اهتمامات الصحف البريطانية الجمعة

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بانتهاء المرحلة الأولى من التصفيات لانتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين البريطاني بحلول وزير الخارجية السابق بوريس جونسون في مقدمة المتنافسين من حيث عدد النواب الحزب الذين صوتوا له، ويليه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.

وأبرزت صحف الجمعة، اتهام الولايات المتحدة لإيران بالوقوف وراء تفجير ناقلتي النفط في خليج عُمان يوم أمس.

ونقلت بيان وزارةالخارجية البريطانية بأنها تتفق مع الولايات المتحدة بشأن ضلوع إيران بالهجوم على السفن أمس، وتحذيرها لإيران من أن هذه الأفعال غير حكيمة للغاية.

وأفادت الصحف أن السرعة التي نشرت بها وسائل الإعلام الإيرانية الخبر إضافة إلى مقاطع فيديو عن التفجير، قد توحي بشكل واضح بما سيساعد وكالات الاستخبارات في التعرف على من يقف وراء التفجير.

ولفتت إلى دعوة البحرية البريطانية السفن التجارية في بحر عْمان إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بعد حادثتي الهجوم على الناقلتين.

وأشارت صحف بريطانيا، إلى إعلان الحكومة البريطانية موافقتها على طلب أميركي بتسليم الصحافي الأسترالي ومؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج، للولايات المتحدة.