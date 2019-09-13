اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم بيان المملكة العربية السعودية الذي تضمن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن نيته إذا فاز بالانتخابات القادمة ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، واعتباره إجراء باطلاً .

وتابعت تطورات الوضع في إقليم كشمير، ومطالبة باكستان بإنهاء حظر التجوال المفروض منذ الخامس من أغسطس الماضي في إقليم كشمير الهندي.

واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد التزام بلاده بدعم الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وتناقلت أنباء إدراج الولايات المتحدة الأمريكية زعيم حركة طالبان الباكستانية المفتي نور ولي محسود على قائمة الإرهاب الدولية.

كما اهتمت بمطالبة باكستان من الأمم المتحدة بتعزيز نشاط "بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان" (UNMOGIP) في ظل التوتر الراهن في إقليم كشمير.

وأشارت في الشأن الإقليمي إلى تعرض السفارة الأمريكية في كابل لانفجار في ذكرى هجوم 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وعودة التوتر الأمني في أفغانستان بعد إلغاء الرئيس الأمريكي محادثات بلاده مع حركة طالبان.

وتناقلت أنباء دعوة أكثر من 50 دولة في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهند إلى وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير.