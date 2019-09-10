اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" التي أعربت عن قلقها إزاء ممارسات السلطات الهندية في إقليم جامو وكشمير بما فيها القيود على الانترنت والمظاهرات السلمية وتوقيف ساسة ونشطاء محليين.

واهتمت بدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهند إلى احترام ومراعاة حقوق الكشميريين وتخفيف حظر التجوال من أجل إتاحة المجال لسكان كشمير في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما أبرزت الصحف ترحيب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي بموقف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" حول التطورات بإقليم كشمير.

وأشارت إلى مطالبة باكستان من الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية وجادة لمعالجة الأزمة الإنسانية في إقليم كشمير والناجمة عن حظر التجوال الذي فرضته الهند على سكان الإقليم منذ أكثر من شهر.

وفي الشأن الأفغاني تطرقت صحف باكستان إلى دعوة باكستان لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان إلى استئناف محادثات السلام لإيجاد تسوية للوضع في أفغانستان.

وعرجت على اشتراط حركة طالبان على الجانب الأمريكي توقيع اتفاقية سلام لاستئناف محادثات السلام.

وأخبرت عن الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة خمس درجات على مقياس ريختر دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

أمنياً أشارت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية مع تجميد خدمة الهواتف الخلوية في بعض المدن للحد من وقوع أي أعمال إرهابية أو صدامات طائفية خلال شهر محرم.

كما تناقلت أنباء مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات في اليابان بسبب إعصار فاكساي الذي ضرب السواحل اليابانية.