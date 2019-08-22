أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان الحكومة عن الإجراءات المتعلقة بميزانية الدولة للعام 2020 ،مشيرة إلى مواصلة العمل بتقليص النفقات العامة وترشيد الاستيراد لتفادي تآكل احتياطي النقد الأجنبي.

وتابعت لقاءات هيئة الحوار والوساطة مع قادة الأحزاب للتشاور معهم حول أرضية توافقية تشتمل على حلول للأزمة وذلك بالتعجيل بتنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.

ورصدت صحف الجزائر تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرة عن استهداف سلاح الجو الليبي عدة مواقع للميليشيات المسلحة في طرابلس.

وفي الشأن السوداني، سلطت الضوء عن شروع المجلس السيادي مهامه رسميا بعد تأدية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاؤه اليمين أمس.