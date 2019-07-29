اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتفاعل الطبقة السياسية والمجتمع المدني مع هيئة الحوار والوساطة للخروج من الأزمة، لافتة إلى إبداء عدد من الشخصيات البارزة عن النية في الانضمام إليها والشروع في العمل قريبا.

وأبرزت إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب انتشار الحرائق في مناطق عديدة من البلاد، مشيرة إلى وجود أيدي إجرامية تقف وراء إشعال النيران.

وأخبرت عن شروع الهيئة المستقلة للانتخابات وعدد من الأحزاب السياسية في تونس، في التحضير لموعد الانتخابات الرئاسية المرتقب يوم 15 سبتمبر، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر القادم.

ورصدت تطورات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة حول المعارك الدائرة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وفي متفرقات أخرى، تحدثت عن أن حكومة بريطانيا الجديدة تعمل حاليا على "فرضية" الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، ردا على رفض الاتحاد مراجعة بنود فيه.