اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات أزمة السفينة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق بسبب مخاوف من اتجاهها نحو سوريا في مخالفة صريحة للعقوبات الأوروبية على دمشق.

ونقلت أخبار السباق على منصب رئاسة الوزراء بين وزيري الخارجية الحالي جيرمي هانت والسابق بوريس جونسون.

ونشرت تسريبات جديدة حول مراسلات السفير البريطاني السابق لدى واشنطن التي انتقد من خلالها الإدارة الأمريكية.

وذكرت أن رئيس جنوب أقريقيا السابق جايكب وزما سيمثل أمام القضاء في خطوة غير مسبوقة للتحيق في قضايا فساد أبان فترة توليه الحكم.

وقالت إن السوادنين خرجوا أمس في مسيرات كبيرة تطالب بتحقيق العدالة لضحايا عملية فض اعتصام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.