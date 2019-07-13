اهتمامات الصحف البريطانية السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء شرطة لندن تحقيقا جنائياً في تسريب مزعوم لرسائل بريد إليكتروني من السفير البريطاني في واشنطن ينتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبرزت تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإيران، وقوله من الأفضل لإيران أن تكون حذرة, إنهم يدخلون أرضا خطيرة جدا، ومضيفاً يا إيران، إذا كنتم تستمعون لما أقوله الآن، فمن الأفضل لكم توخي الحذر.

ولفتت إلى إعلان بريطانيا عزمها إرسال سفينة حربية ثانية إلى مياه الخليج العربي، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن قرب تنفيذها خطة لحماية أمن الملاحة في تلك المنطقة، ولمواجهة التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بسبب التصرفات الإيرانية.

ونقلت إعلان السلطات في الكويت القبض على "خلية إرهابية" قالت إنها مرتبطة بجماعة الإخوان في مصر، وأن أعضاء الخلية صدرت في حقهم أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، وقد هربوا إلى الكويت لتفادي ملاحقة قوات الأمن المصرية لهم.