اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

ابرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم خبر استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة لمعالي وزير الخزانةالبريطاني فيليب هاموند ، واستعراضهما سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

واهتمت الصحف باستنكار الحكومة تجاوز إيران للمعدل المسموح به لتخصيب اليورانيوم حيث عدته خرقاً للاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الكبرى عام 2015، وأنه يجب على إيران الوقف الفوري والتراجع عنها بما يتفق مع التزاماتها.وتطرقت الصحف إلى إعلان المتحدث باسم الخارجية البريطانية فتح تحقيق بشأن تسريبات في الصّحافة لمذكّرات دبلوماسيّة نُسبت إلى السفير البريطاني في واشنطن تتحدث عن الإدارة الأمريكية .

وتحدثت الصحف عن فوز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض ، الذي يمثل تيار يمين الوسط في اليونان، بالانتخابات العامة المبكرة التي أجريت في البلاد أمس .