اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان بريطانيا إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج العربي، مشيرة إلى أن الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران الحالية.

وتحدثت الصحف عن نقل نازانين زاغاري راتكليف، البريطانية ذات الأصول الإيرانية المحتجزة في طهران لأكثر من ثلاث سنوات، إلى مصحة للصحة النفسية، حيث مَنع الحرس الثوري الإيراني أقاربها من التواصل معها.

وأبرزت صحف بريطانيا توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة ينهي شهورًا من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وتطرقت الصحف إلى خلافات تركيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حول العديد من القضايا، ورأت أنه حان الوقت لإنهاء عضوية تركيا في حلف الناتو.

وأخبرت عن مواقف الرئيس الأمريكي تجاه الأقليات في بلاده وفق ما صدر عنه من تصريحات مؤخراً، والانتقادات التي وجهت له بهذا الخصوص.

وأشارت الصحف إلى تصاعد المخاوف من انتشار الزلازل الناتجة عن الأنشطة البشرية في عمليات الحفر والتنقيب واستغلال الطاقة الحرارية الجوفية والتي قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى الضاغطة على القشرة الأرضية ومن ثم زيادة وتيرة الزلازل.