اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين على مواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية، وتأكيد الصين دعمها لباكستان في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها وكرامتها الوطنية.

واهتمت بإعلان الولايات المتحدة دعمها لإجراء حوار مباشر بين باكستان والهند لإنهاء التوترات المتزايدة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما.

وسلطت الضوء على تطورات الوضع الأمني والسياسي في أفغانستان بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات السلام مع حركة طالبان بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابل.

وتناقلت دعوة الحكومة الأفغانية لحركة طالبان إلى إنهاء العنف وبدء محادثات السلام لضمان مستقبل آمن للبلاد.

وأشارت إلى رفض باكستان بشكل قاطع المحاولات الهندية لتظليل المجتمع الدولي بالإدعاء الخاطئ حول عودة الحياة إلى طبيعتها في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

وتطرقت إلى توقيع باكستان والصين على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، والتعليم الالكتروني، واتفاق باكستان وأفغانستان على بذل جهود مشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة.

وعرجت على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 2.4% المحدد للسنة المالية الحالية.