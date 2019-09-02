أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بافتتاح البرلمان دورته التشريعية الجديدة غداً، مبينة أن جدول أعمال الدورة يركز على تعديل جزئي لقانون الانتخابات بما يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت الصحف إلى زيارة تفتيش لنائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للناحية العسكرية في ورقلة متوقعة أن يلقي خطابا حول تبعات استمرار الأزمة الحالية في البلاد.

وفي الشأن الليبي، تحدثت صحف الإثنين عن تجدد الإشتباكات بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس مع إدانة قصف مطار معتيقة ما أدى إلى غلقه مؤقتا.

ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة تأكيد الرئاسة الفلسطينية أن الاستيطان جميعه غير شرعي وأن استمرار استفزازات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي سلام.