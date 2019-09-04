اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين أمس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، داعيًا في الوقت نفسه إلى الاستماع إلى مطالب المتظاهرين بتغيير حقيقي للنظام السياسي.

وأشارت إلى تجديد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على أن الأزمة في بلاده عابرة وهي شأن داخلي وسيتم حلها بحلول جزائرية.

وتابعت الشأن الإيطالي مشيرة إلى توصل قطبي الأزمة السياسية في البلاد، الحزب الديمقراطي وحزب خمس نجوم إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وواصلت اهتمامها بأزمة بريكست في بريطانيا، مخبرة عن تصويت غالبية نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على تمكين معارضي رئيس الوزراء بوريس جونسون من وضع جدول أعمال البرلمان، لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قبل نهاية اكتوبر القادم.