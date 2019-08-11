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اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأييد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صلاحيات الشرطة للإيقاف والتفتيش، وتعهد بتوفير عشرة آلاف مكان آخر في السجون البريطانية، واصفا الخطوة بأنها ضرورية لمكافحة الجريمة.
ونقلت عن بوريس جونسون أنه تمت الموافقة على إنفاق نحو 2.5 مليار جنيه استرليني لبناء عشرة آلاف مكان إضافي في السجون.
وأبرزت الصحف أن الثقة في الاقتصاد البريطاني هي العامل الرئيسي في نجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وإنه إذا سمع الناس الكثير من الشائعات السلبية عن الاقتصاد، فإن المخاوف قد تتحول إلى حقيقة، وتتسبب في إبعاد المستثمرين وتؤدي إلى عزوف المستهلكين عن الشراء.
وذكرت الصحف أن الحكومة البريطانية أعدت قائمة سرية بشركات رئيسية قد تحتاج إلى مساعدة وإنقاذ إذا نفذت لندن تهديدها بترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قائم على التفاوض.

 

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اهتمامات الصحف البريطانية الأحد اهتمامات الصحف البريطانية الأحد



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