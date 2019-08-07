أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق من شأنه أن يحول دون اطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين، وهو ما يضر بالسلم والأمن، وناقشت الصحف المناورات الإيرانية الروسية البحرية المزمع إجراءها بالخليج العربي في وقت تعزز فيه بريطانيا والولايات المتحدة من وجودهما العسكري في مياه الخليج من خلال فرقة عمل مشتركة جديدة لحماية الملاحة التجارية من التعديات الإيرانية.\

ونقلت الصحف عن ملاك الشركة المالكة للناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها إيران قولهم: إن استمرار احتجازها "غير مقبول وغير مبرر ، معربين عن مخاوفهم على صحة الطاقم المحتجز منذ 19

يوما، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأن جونسون مستعد لإخراج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق.

وتحدثت الصحف عن دور قطر المدمر في مصر وتونس وليبيا وسوريا وغزة وباكستان وبريطانيا وأماكن أخرى، وواصفة أعمالها بأنها محرقة اجتماعياً ودينيا، وتناولت الصحف الأزمة السياسية التي اندلعت في الهند بسبب إلغاء الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير وإعادتها فتح الجروح القديمة.