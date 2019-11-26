بورصة تونس تقفل على تراجع جديد

أقفلت بورصة تونس على 6920.56 نقطة مسجلة تراجعا جديدًا بـ 0.13 بالمئة ليبلغ حجم الأموال المتنقلة نحو 5 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 23 شركة أخرى، واستمرت أسهم 19 شركة على وضعها.