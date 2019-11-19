بورصة تونس تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت بورصة تونس اليوم على 6973.21 نقطة مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بـ 0.02 %، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 4.4 ملايين دينار تونسي .

وارتفعت خلال المداولات أسهم 23 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 22 أخرى، لتستمر أسهم 16 شركة على وضعها.