بورصة تونس تقفل على تراجع

أقفلت بورصة تونس على 6971.70 نقطة مسجلة تراجعًا بـ 0.26 بالمئة بينما بلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 2.8 مليون دينار تونسي .

وارتفعت خلال مداولات اليوم أسهم 18 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 28 أخرى، لتستمر 13 شركة على وضعها.