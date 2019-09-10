بورصة باريس تغلق مستقرة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على استقرار بنسبة 0.08 في المئة.

وسجل مؤشر (كاك 40) بمقدار 4.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 5593.19 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 4.4 مليارات يورو.