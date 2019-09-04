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بورصة باريس تغلق متراجعة

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العرب اليوم - بورصة باريس تغلق متراجعة

بورصة باريس
باريس - العرب اليوم

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجعٍ بنسبة 0.49 في المئة.

وانخفض مؤشر (كاك 40) بمقدار 26.97 نقطة، ليصل عند مستوى 5466.07 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.6 مليار يورو.

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بورصة باريس تغلق متراجعة بورصة باريس تغلق متراجعة



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