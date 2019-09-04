بورصة باريس تغلق متراجعة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجعٍ بنسبة 0.49 في المئة.

وانخفض مؤشر (كاك 40) بمقدار 26.97 نقطة، ليصل عند مستوى 5466.07 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.6 مليار يورو.