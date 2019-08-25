بورصة تونس تنهي الأسبوع على ارتفاع

أنهت بورصة تونس أسبوعها على ارتفاع بـ 0.52% ليقف مؤشرها الرئيس تونانداكس في حدود 7205.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول الجملي للأسبوع ذاته 6.7 مليون دينار أي بمعدل 1.5 مليون دينار لكل حصة.