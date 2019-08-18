البورصة العراقية تغلق مرتفعة

اغلق المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.29% , متوقفًا عند 479.05 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض اسهم 16 شركة, وارتفاع اسهم 6 شركات, فيما حافظت 15 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 362,397,234 سهما,بقيمة 227,047,195 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 260 صفقة , شملت 37 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .