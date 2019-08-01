مؤشر البورصة العراقية يغلق متراجعاً

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم, على تراجع بنسبة 0.31 %, متوقفاً عند 478.59 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض اسهم 9 شركات, وارتفاع اسهم 3 شركات, فيما حافظت 15 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 393,164,498 سهماً, بقيمة 267,476,283 ديناراً عراقياً, تحصلت من خلال ابرام 298 صفقة, شملت 27 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.