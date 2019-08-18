بورصة تونس تنهي الأسبوع على تراجع

أنهت بورصة تونس أسبوعها على تراجع بـ 0.3% و7168 نقطة ليصل معدل الأداء السنوي لمؤشر البورصة 1.4 %

ولم يتجاوز حجم التداول الجملي خلال الأسبوع 2ر3 مليون دينار 1.12 مليون دولار.

وشكلت أسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة قائمة الارتفاعات، لهذا الأسبوع، لتتطور أسعار أسهمه بنسبة 2ر10 % .

