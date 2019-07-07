بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 96ر0 % ، ليصل عند 7217.43 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع نحو 5.8 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 1.9 مليون دولار أمريكي للحصة الواحدة.