بورصة تونس تغلق على تراجع جديد

اقفلت بورصة تونس على 7168.06 في ختام مداولات اليوم مسجلة تراجعا بـ 0.14%، بينما لم تزد حركة رؤوس الأموال عن 1.2 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 16 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت اسهم 26 شركة، واستمرت 10 شركات على وضعها.