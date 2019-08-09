الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها منخفضة

افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على انخفاض، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يكابد فيه المستثمرون توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين واضطراباً سياسياً في إيطاليا وانكماشاً مفاجئاً لاقتصاد بريطانيا.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 41.10 نقطة أو 0.16% إلى 26337.09 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 7.58 نقطة أو 0.26% إلى 2930.51 نقطة، وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 41.97 نقطة أو 0.52% إلى 7997.17 نقطة.