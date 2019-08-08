الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على إرتفاع

إستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على ارتفاع، حيث وفرت بيانات للتجارة أفضل من التوقعات من الصين واستقرار اليوان بعض الارتياح للمستثمرين الذين عانوا من اضطراب بسبب تصعيد التوترات التجارية وإشارات تنبئ بحدوث ركود.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 79.45 نقطة أو 0.31% إلى 26086.52 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.23 نقطة أو 0.42% إلى 2896.21 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 58.76 نقطة أو 0.75% إلى 7921.59 نقطة..