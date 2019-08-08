مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تباين .

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 22.45 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 26007.07 نقطة، بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا مرتفعًا 2.21 نقطة، أو 0.08 بالمئة، عند 2883.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 29.56 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 7862.83 نقطة.