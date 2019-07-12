مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع



أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم على ارتفاع بعد تعاملات متقلبة اليوم, بدعم من سهم فاست للتجزئة ذي الثقل، لكن ضعف أرباح بعض الشركات مثل ياسكاوا إلكتريك ضغط على أسهم شركات صناعة الآلات.

وارتفع المؤشر نيكي 0.2 % ليغلق عند 21685.90 نقطة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.2 % إلى 2576.31 نقطة.