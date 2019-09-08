بورصة باريس تغلق مرتفعة

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.19 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) 10.62 نقاط ليصل إلى مستوى 5603.99 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.1 مليارات يورو.