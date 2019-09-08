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بورصة باريس تغلق مرتفعة

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العرب اليوم - بورصة باريس تغلق مرتفعة

بورصة باريس
باريس - العرب اليوم

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.19 في المئة.
وصعد مؤشر (كاك 40) 10.62 نقاط ليصل إلى مستوى 5603.99 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.1 مليارات يورو.

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بورصة باريس تغلق مرتفعة بورصة باريس تغلق مرتفعة



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