مؤشر بورصة لندن الرئيسي يغلق على إنخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيسي (فوتسي 100) اليوم على إنخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر (100) شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.13%، ما يعادل 80.87 نقطة، ليصل عند مستوى 7067.01 نقطة.