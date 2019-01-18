مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.95 بالمائة، مما يعادل 133.41 نقطة، ليصل عند مستوى 6968.33 نقطة.