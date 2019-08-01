مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على إنخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على إنخفاض طفيف.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر (100) شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.03 %، ما يعادل 1.91 نقطة، ليصل عند مستوى 7584.87 نقطة.