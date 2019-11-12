بورصة باريس تغلق مستقرة



أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على استقرارٍ في مؤشرها بنسبة 0.07 % .

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 4.12 نقطة فقط، ليصل إلى مستوى 5893.82 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها مليارين ونصف المليار يورو.