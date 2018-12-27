الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.95 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على تراجع بنسبة 0.95% أي ما يعادل 364 نقطة، وأقفل عند مستوى 37853 نقطة.

وبلغ حجم التداول 69739040 سهمًا نفذت في 351 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 97 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 232 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.

وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وشركات المواد الكيميائية والتقنية على التداول الإيجابي في البورصة.