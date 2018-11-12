الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.71% أي ما يعادل 292 نقطة، وأقفل عند مستوى 41096 نقطة.

وبلغت كمية التداول 96973130 سهماً نفذت في 343 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 106 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 222 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والقطاع المصرفي وشركات المواصلات على التداول الإيجابي في البورصة.