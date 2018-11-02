الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع في متداولتها

أغلقت الأسهم الباكستانية اليوم تعاملاتها على ارتفاع .

وأغلق مؤشر بورصة كراتشي مرتفعاً بنسبة 0.69% أي ما يعادل 287 نقطة، وأقفل عند مستوى 42004 نقطة.

وبلغت كمية التداول 209724770 سهماً نفذت في 347 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 228 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 102 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.