الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.31 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.31 % ما يعادل 126 نقطة، وأقفل عند مستوى 40909 نقطة.

وبلغت كمية التداول 77039940 سهماً نفذت في 335 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 104 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 203 شركات، واستقرت قيمة أسهم 28 شركة.