الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 11ر70 نقطة، أو 29ر0% ، ليصل إلى 38ر24597 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 53ر0 نقطة ليصل إلى 54ر2650 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر27 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 33ر7070 نقطة

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