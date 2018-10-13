الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

اغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع، بعد ست جلسات متتالية من الخسائر، وسجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية مع إقبال المستثمرين على الشراء قبل انطلاق موسم أرباح الشركات حتى مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 287.16 نقطة، ما نسبته 1.15 في المئة، ليصل عند مستوى 25339.99 نقطة، في حين ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.42 في المئة، ما يعادل 38.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 2767.13 نقطة.

وأضاف مؤشر (ناسداك) المجمع 167.83 نقطة، ما نسبته 2.29 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 7496.89 نقطة.