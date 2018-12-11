البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 1.46 في المئة ، عند مستوى 1829.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.4 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1,849 صفقة.