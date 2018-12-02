البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.14 في المئة عند مستوى 1860.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.4 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.8 مليون سهم، نفذت خلال 1,172 صفقة.