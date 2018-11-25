البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.37 في المئة، عند مستوى 1935.94 نقطة .

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 2.8 مليون دينار أردني ، وسط تداول 2.6 مليون سهم ، نفذت من خلال 1,281 صفقة .